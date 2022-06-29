السجن المشدد 6 سنوات لعاطل وربة منزل لاتجارهما بالهيروين فى الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لكل من عاطل وربة منزل بتهمة الاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة الخصوص.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين "م م م"، 35 سنة، عاطل، و"س ت إ"،41 سنة، ربة منزل، حازا وأحرزا 27 لفافة ورقية و5 لفافات بلاستيكية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وفرد خرطوش وعدد من الذخائر.



وثبت من تقرير المعمل الكيميائى، أن المضبوطات جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزن 20.02 جم وضبط مع المتهمة الثانية في حقيبتها 33 لفافة ورقية لذات المخدر وزن 9.67 جم.



وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، ألقت القبض على عاطل وربة منزل بحوزتهما كميات من مخدر الهيروين وسلاح ناري، فرد خرطوش وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامي، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وأحيلا لجهات التحقيق فأمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.