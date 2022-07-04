المستشار الألمانى: الوضع فى أوكرانيا لن يتغير بالمستقبل المنظور

كتب أحمد عرفة

وصف المستشار الألمانى، أولاف شولتز، تداعيات الوضع فى أوكرانيا بأنها تحد تاريخى، مشيرا إلى أن هذا الوضع لن يتغير فى المستقبل المنظور، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المستشار الألمانى أنه يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير فى المستقبل المنظور، وبعبارة أخرى، نحن نواجه تحديا تاريخيا، معربا عن أمله فى أن تتمكن ألمانيا من التعامل مع أزمة أوكرانيا.

وأوضح المستشار الألمانى أن الحكومة الفيدرالية قدمت حزمتين مكثفتين من المساعدات لتخفيف العبء المالى على المواطنين بشكل كبير وتم تخصيص 30 مليار يورو لهذه الأغراض.