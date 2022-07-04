اليوم السابع
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العثور على جثة مجهولة الهوية بمركز إيتاى البارود بالبحيرة

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:08 ص
العثور على جثة مجهولة الهوية بمركز إيتاى البارود بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهد مركز إيتاى البارود بالبحيرة العثور على جثة مجهولة الهوية عبارة رأس فقط دون باقى الجسم وتم نقلها إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. 

 

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 

 

وبالفحص تبين العثور على رأس شخص مجهول الهوية بمركز إيتاى البارود.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة هوية الجثة التى تم العثور عليها وضبط مرتكبى الجريمة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

 

يذكر أن مركز إيتاى البارود بالبحيرة قد شهد مصرع شاب إثر اصطدامه بأحد قطارات السكك الحديدية

 

وبالفحص تبين وقوع تصادم قطار بأحد الشباب ويدعى مصطفى سعد 23سنة - مندوب مبيعات على خط السكة الحديد القاهرة- الاسكندرية امام قرية شبرا النونة التابعة لمركز إيتاى البارود، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

 


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