العثور على جثة شاب متوفى داخل شقته فى الإسماعيلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير من جهودهم لكشف واقعة العثور على جثة شاب متوفى داخل شقته بمدينة المستقبل بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مركز شرطة أبوصوير يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى"سامح.م.ص"40 عاما متوفى.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فايد المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير من جهودهم للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.