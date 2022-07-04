الرئيس الأوكرانى: روسيا تدمر البنية التحتية فى بلادنا بشكل ممنهج

كتب محمد عبد العظيم

قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تدمر البنية التحتية في بلادنا بشكل ممنهج، متابعا: "سنحتاج لتمويل ضخم لإعادة بناء ما دمرته روسيا في كل أنحاء البلاد"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس الأوكراني قد أكد فى تصريح سابق، بأن الاهتمام بالنزاع في أوكرانيا يتراجع في العالم، ودعا زعماء الدول إلى أن يحثوا مواطنيهم على دعم أوكرانيا والتعبير عن تأييدهم لها.

وقال زيلينسكي خلال لقائه برئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه في كييف: "أنا متفق معكم بالكامل حول أن الاهتمام بالحرب يتراجع في العالم، لأن الناس في أوروبا وفي العالم لا يريدون التفكير في الحرب، وهذه هي الحقيقة. وهم يريدون أن تكون الحرب بعيدة عنهم كل بعد".