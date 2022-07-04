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الجامع الأزهر يعلن عن حاجته لمحفظى قرآن كريم من العاملين بالأزهر الشريف

الإثنين، 04 يوليه 2022 07:16 م
الجامع الأزهر يعلن عن حاجته لمحفظى قرآن كريم من العاملين بالأزهر الشريف الجامع الأزهر
كتب لؤى على

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أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل محفظين للقرآن الكريم بفروع الأروقة الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك من العاملين بالأزهر الشريف ؛ وَفقَ الضوابط والشروط التالية..

إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا.

 - إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.

 - أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

 - اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.

 

 وستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة.

 

علمًا بأن التقديم يبدأ من اليوم الاثنين4 يوليو 2022م، وينتهي في يوم الأحد 24 يوليو 2022. وعلى الراغبين في التقدم الدخول على هذا الرابط للتسجيل : من هنـــــا

 

https://service.azhar.eg/Services/rewaqJobs


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