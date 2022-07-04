اليوم السابع
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التموين: مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى لـ 6 أشهر

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:00 ص
التموين: مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى لـ 6 أشهر القمح المحلى ، صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم يكفى لما يقرب من 6.5 أشهر ومعدل الاستهلاك الشهرى من الأقماح يصل لـ 750 ألف طن.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين معدلات توريد الاقماح المحلية موسم 2022 يوميا بالمواقع التخزينية والتنسيق ‏مع كافة الجهات المعنية بالتوريد للتيسير على الموردين وانتظام ‏عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع، كما وجهت الوزارة الجهات المسوقة للأقماح المحلية أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من ‏الاقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات ‏بموجب تصريح نقل خارج المحافظة والمعتمد من الجهة المسوقة بتسليم ‏صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات ‏التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.‏

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تيسير كافة الإجراءات الخاصة بتوريد الأقماح المحلى من خلال صرف حوافز إضافية للمزارعين، ويتم الاستلام من خلال 450 مركز ونقطة تجميع بكافة محافظات الجمهورية، حيث تقوم جهات التسويق الممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى فى استلام الأقماح.

 

 


التموين

مخزون القمح المحلى

القمح المخصص للخبز المدعم



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