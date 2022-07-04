"التموين" تعلن زيادة ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة ضخ اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وتقوم الوزارة حاليا بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة ومعدلات الضخ بفروع الشركات التابعة وطرح المنتجات بأسعار مخفضة 20% .

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح لحوم الأضاحى بالمنافذ الاستهلاكية التابعة لها وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى السوق المحلية، كما يتم طرح دواجن مجمدة بأسعار مخفضة عن السوق المحلية، كما يتم طرح اللحوم السودانى الطازجة بسعر 115 جنيها للكيلو، والبرازيلى المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو بدلا من 90 جنيها، وكذلك طرح كميات كبيرة من لحوم الضأن، وكيلو الدواجن البرازيلى المجمدة بسعر 65 جنيه مع فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أمام المواطنين فى الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساء.

على جانب آخر، خصصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين 39 شادرا على مستوى الجمهورية تابع للشركة لطرح الخراف الحية "الأضاحى"، كما طرحت الشركة 4112 طن دواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.