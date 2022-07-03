طرح 200 طن لحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه البحرى

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح لحوم الأضاحى بالمنافذ الاستهلاكية التابعة لها وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى السوق المحلية، كما يتم طرح دواجن مجمدة بأسعار مخفضة عن السوق المحلية، حيث يتم طرح ما يقرب من 150 إلى 200 طن لحوم فى فروع المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الوجه البحرى من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة، بجانب أيضا طرح المنتجات بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظات الوجه القبلى.

ويتم طرح اللحوم السودانى الطازجة بسعر 115 جنيها للكيلو، والبرازيلى المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو بدلا من 90 جنيها، وكذلك طرح كميات كبيرة من لحوم الضأن، وكيلو الدواجن البرازيلى المجمدة بسعر 65 جنيه مع فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أمام المواطنين فى الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساء.