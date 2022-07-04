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التضامن تدشن اليوم حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:00 ص
التضامن تدشن اليوم حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" وزارة التضامن
كتب ــ مدحت وهبة

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تدشن وزارة التضامن الاجتماعى اليوم  الإثنين، حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" وذلك ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل".
 
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت مسابقة يومية عبر منصتها التفاعلية الرقمية 1442، تبلغ  قيمتها ألف جنيه تمنح لفائز واحد يوميا، وتنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتدور أسئلتها حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال.
 
ويكون الاشتراك مجانياً في المسابقة، عن طريق إرسال كلمة "شارك" على رقم 1442 ويجيب المتسابق عن السؤال، وتعلن الوزارة عن الفائز يوميا بنظام القرعة الإلكترونية بين أصحاب الإجابات الصحيحة.
 
وتستمر الحملة 45 يوما، تحت شعار"جوازها قبل 18 يضيع حقوقها " بالتزامن مع بداية موسم الإجازات الصيفية التي تكثر فيها هذه الممارسة، وتشمل أسئلة المسابقة معلومات عن الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل، وغيرها من القضايا التى يتبناها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، لمناهضة كافة أشكال الزواج الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "، ويؤثر هذا الزواج سلباً على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذ أثمر هذا الزواج أطفالاً ، فإنه يؤثر سلباً على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.
 

التضامن

حملة ضد زواج الأطفال

جوازها قبل 18 يضيع حقوقها

زواج الاطفال



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