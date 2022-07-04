التخطيط: إنشاء وتطوير 984 مركز شباب ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

كتبت أسماء أمين

ساهمت مُبادرة "حياة كريمة" فى الارتقاء بجودة الخدمات الشبابية والرياضية بالريف المصرى، حيث يتم حالياً إنشاء وتطوير 984 مركز شباب لخدمة أهالى 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وتم خلال العام المالى 21/2022 (فقط) صرف ما يزيد عن 1045 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الرياضى ضمن مُبادرة "حياة كريمة".

وأشار تقرير لوزارة التخطيط إلى تطور الإنفاق المُوجه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية حيث وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد عن 309مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الخدمات الشبابية والثقافية خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 164% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 24 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 49.3 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 105%، وتجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية خلال ذات الفترة حوالى 21 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 95%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 737.5 مليون جنيه عام 13/2014 إلى 2.9 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 293%.

أهم البرامج والمبادرات التى تم تنفيذها فى مجال الشباب والرياضة، أوضح التقرير أنه تم إنشاء 4050 ملعبًا خماسيًا وقانونيًا، كما تم تطوير وإنشاء 8 مدن شبابية وإنشاء وتطوير 30 من مراكز الابتكار الشبابى والتعلم ومنتديات الشباب والمعسكرات الكشفية، وتطوير وإنشاء 253 مركز شباب و96 حمام سباحة، كما تم تطوير وإنشاء 14 استاد رياضى، و13 ناديًا رياضيًا، و17 صالة مغطاة، ووحدتين للطب الرياضى، و4 أندية لمتحدى الإعاقة، كما بلغ إجمالى البطولات التى تم تمثيل مصر بها ما يقرب من 280 بطولة (قارية – عالمية – دولية) فيما بلغ عدد الميداليات ما يزيد عن 3500 ميدالية، وكان أبرز هذه البطولات بطولة العالم للإسكواش عام 2014 وبطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة عام 2015، بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2019، وكأس العالم لكرة اليد عام 2021.