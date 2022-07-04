البيئة: إتاحة الفرصة للمشاركين بالمنطقة الخضراء حضور جلسات يوم الحلول

كتبت منال العيسوى

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إتاحة الفرصة للمشاركين فى المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ COP27، بالمشاركة فى جلسة من جلسات "يوم الحلول"، وأنه تم الاتفاق على إعداد قائمة بهؤلاء المشاركين، وما يمكن ان يقدموه خلال ذلك اليوم.

كما أوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة أنه سيتم تخصيص جلسة للمخلفات خلال "يوم الحلول"، وعرض المبادرة العالمية للمخلفات 50 بحلول عام 2050، التى سيتم إطلاقها خلال المؤتمر.

جدير بالذكر أن "يوم الحلول" هو أحد الأيام غير الرسمية بمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، فهناك يوم المياة، ويوم ااطاقة، وتعد الوزارة المعنية بيوم الحلول هى وزارة التخطيط، كما يعتمد هذا اليوم على عرض الأفكار والابتكارات الخاصة بخفض الانبعاثات، أو التكيف مع آثار التغيرات المناخية، واتفقت وزيرتا البيئة والتخطيط، على تجهيز ورقة عمل بالإجراءات والأنشطة، التى ستقوم بها وزارة التخطيط وكيفية إدارة " يوم الحلول"، وانه ستكون كل وزارة مسئولة مسئولية كاملة عن اليوم الخاص بها.