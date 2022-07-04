البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات ضعيفة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 8902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 1607 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 10937 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 3589 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1691 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2492 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3664 نقطة.

أعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، دلتا للإنشاء والتعمير، شراء الأولى مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، والثانية 275 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.11%، والثالثة 398.951 ألف سهم، ليصل الإجمالي 5.2 مليون سهم، والرابعة 2847 سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 6.92% من أسهم رأس المال.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 250 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، 65 ألف سهم، 23 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 25 ألف سهم، 23 ألف سهم، 1.65 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 300 سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 2468 سهم.

ومن جهة أخرى قالت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، إنها حصلت على حكم نهائي أمس من محكمة الاستئناف رقم 16 لسنة 39 ق أسوان، والمقام ضد مشيخة الأزهر بإلزامها بسداد مبلغ 56.8 مليون جنيه للشركة عن مسطح 11.4 ألف متر مربع حوض 56 بكوم امبو والمقام عليها معهد إعدادي وثانوي.

في سياق آخر قالت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين عمرو الجارحي رئيسًا غير تنفيذيًا لمجلس الإدارة، بعد اعتذار محمد كمال الدين بركات عن عضوية مجلس الإدارة لانتهاء علاقته بالمصرف العربي الدولي.