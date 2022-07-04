الأولى بالثانوية التجارية بالشرقية: مخدتش دروس وحلمى الالتحاق بكلية التجارة

فرحة عارمة يشهدها منزل الطالبة" اية مصطفي" بنت مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، الحاصلة على المركز الأول بدبلوم الثانوى التجارى بالتعليم المزدوج نظام الثلاث سنوات.

وقالت "أيه مصطفى عطية" إنها من طلاب مدرسة السويدى الفنية للتعليم والتدريب المزدوج تخصص فنى عمليات مخازن، ولم تصدق نفسها بوجود اسمها ضمن الأوائل، ولكنها كانت تذاكر دروسها من اليوم الأول لتحقيق حلمها، بالالتحاق بكلية التجارة، ولم تحصل على دروس خصوصية وكانت تعتمد على معاونة المدرسين الذين لم يتأخروا بيد العون لها.

وأردفت، أنها حصلت على مجموع 840 درجة من 850 درجة بنسبة 98.81%، وأن ووالدها الذى يعمل مدير مدرسة، كان داعم لها لتحقيق التفوق، ووالدتها كذلك ولها 3 أشقاء أميرة حصلت على بكالوريوس التربية بتقدير جيد جدا، وندى بالصف الثانى الثانوى، وعبد الرحمن بالصف السادس الابتدائي.

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، موجهًا الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسى واستكمال العملية التعليمية، وفقا لخطة الحضور والخطة الدراسية مع خفض تسرب الطلاب من التعليم الفنى المنتظم إلى الدراسة بنظام العمال.

وأشاد الدكتور طارق شوقى، بنجاح التعليم الفنى فى الالتزام بتحقيق الإنجازات المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى التى تطبقها الوزارة منذ عام 2018 وقد ظهرت إحدى نتائجها هذا العام فى امتحان الدبلوم - لأول مرة - حيث شارك 1100 مقيم من ممثلى سوق العمل مع مقيمى وزارة التربية والتعليم فى تقييم الطلاب ممن استكملوا دراسة البرامج الدراسية المطورة على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل والبالغ عددهم 21298 طالب وطالب، لمدة ثلاث سنوات.