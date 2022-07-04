استقرار ملحوظ فى أسعار الخضار بالأسواق مع ضخ معروض كبير

كتب - إسلام سعيد

سجلت أسعار الخضروات فى سوق العبور استقرارًا ملحوظًا اليوم، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و2.70 جنيه للكيلو بالجملة لتواصل الطماطم هبوطها الملحوظ، والبطاطس 2 إلى 3.50 جنيه والبصل 1 إلى 2 جنيه والكوسة 4 إلى 7 جنيات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات، والجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والباذنجان البلدى 2 إلى 3.5 جنيه، والرومى 1.75 إلى 3.25 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3.25 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 5 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 5 جنيهات.

وبلغ سعر الفلفل الألوان 3 إلى 7 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 2.5 إلى 4.5 جنيه والخيار الصوب 3.5 إلى 5.5 جنيهات والخيار البلدى من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.