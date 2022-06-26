أسعار الطماطم تواصل التراجع والكيلو بـ 2.75 جنيه

كتب - إسلام سعيد

سجلت أسعار الخضروات فى سوق العبور تراجع ملحوظا اليوم، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و2.75 جنيه للكيلو بالجملة لتواصل الطماطم هبوطها الملحوظ، والبطاطس 2.25 إلى 3.25 جنيه والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 4 إلى 7 جنيات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات، والجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والباذنجان البلدى 2 إلى 3.5 جنيه، والرومى 1.75 إلى 3.25 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3.25 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 5 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 5 جنيهات.

وبلغ سعر الفلفل الألوان 3 إلى 7 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 2.5 إلى 4.5 جنيه والخيار الصوب 3.5 إلى 5.5 جنيهات والخيار البلدى من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.