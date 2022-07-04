اليوم السابع
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اتهام مقاول باحتجاز ابنته والاعتداء عليها بالضرب في الهرم

الإثنين، 04 يوليه 2022 11:13 م
اتهام مقاول باحتجاز ابنته والاعتداء عليها بالضرب في الهرم متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مقاول، لاتهامه باحتجاز ابنته، والاعتداء عليها بالضرب، بحجة تأديبها، مدعيا تعاطيها المواد ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بتعرض فتاة للاحتجاز على يد والدها، واعتدائه عليها يالضرب.
 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين احتجازه ابنته داخل غرفة واعتداءه عليها بالضرب بحجة تأديبها، لتعاطيها المواد المخدرة، وخلعها الحجاب خلال دراستها بالخارج. 
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

 


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