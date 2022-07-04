إصابة 3 أشخاص فى احتراق سيارة نقل محملة بالأسمنت بالصحراوى الشرقى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم انقلاب سيارة محملة بالأسمنت واحتراقها وإصابة سائقين وعامل، وتم الدفع بــ 2 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل واحتراقها ووجود مصابين وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التى سيطرت على الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت واشتعالها بالطريق الصحراوي الشرقى دائرة مركز أخميم .

حيث تبين أنه أثناء سير السيارة "نقل بالمقطورة " نقل خاص قيادة المدعو هيثم م ن ط 32 سنة سائق ويقيم دائرة مركز قنا اختلت عجلة القيادة، مما أدى لانقلابها واشتعال النيران بها على جانب الطريق وتم الدفع بــ "2 " سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة وعمرو ع ا م 29 سنة سائق وناجح ع ن ط 22 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم من مستقلي السيارة وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصابين أفادوا بأنه أثناء قدومهم من مصنع أسمنت أسيوط بالسيارة المذكورة " بالحمولة انقلبت السيارة مما أدى لحدوث إصابتهم ونفوا الشبهة الجنائية نتج عن ذلك احتراق السيارة وتلف حمولتها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة وتولت التحقيق.