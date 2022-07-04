اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 05:04 م
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إصابة طالبة بلدغة عقرب داخل منزلها بقرية منشأة جريس فى المنوفية

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:49 م
إصابة طالبة بلدغة عقرب داخل منزلها بقرية منشأة جريس فى المنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيبت طالبة بلدغة عقرب بقرية منشأة جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم نقلها إلى مستشفى أشمون، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد استقبال إشارة من المستشفى العام باستقبال طالبة مصابة بلدغة عقرب مقيمة قرية منشأة جريس، دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين إصابة آ، ع، م 16 عاما بلدغة عقرب، وبسؤال والدها أكد إصابتها في قدمها اليسرى بلدغة عقرب، أثناء تواجدها داخل المنزل، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى لأخذ المصل المخصص، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 8503 إداري مركز أشمون وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


محافظة المنوفية

لدغة عقرب

مركز أشمون

اصابة طالب



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