وقالت شرطة "بيدفوردشاير" - في بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الاثنين، "إن خدمات الطوارئ تتعامل مع انفجار وقع في منطقة ريدوود جروف ببلدة بيدفورد صباح اليوم"، موضحة أن الانفجار أدى لنشوب حريق كبير في مبنى سكني مؤلف من 3 طوابق، ويضم 20 شقة، ما أسفر عن اجتياح الحريق لكامل المبنى وتسبب في انهيار جزء كبير من السقف.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، وأحدهما يعاني من إصابات خطيرة، موضحا أن قوات الشرطة والإطفاء وخدمات الإسعاف تتواجد جميعا في موقع الحادث.

وحثت خدمات الطوارئ المواطنين على البقاء في الداخل وإغلاق النوافذ والأبواب.. وأظهرت الصور من موقع الحادث احتراق المبنى السكني المكون من 3 طوابق وإخلاء مبنى مجاور له.