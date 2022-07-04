إحالة 44 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.



مشددا على متابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.



وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية حملات تفتيشية لمتابعة الانضباط الإداري بـ"الوحدة الصحية بالانشا - الوحدة الصحية بنظارة سماديس - مدرسة سماديس - مدرسة الشهيد محمد أحمد المزين".



وأسفرت الحملات عن إحالة 44 من العاملين لتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل دون سند قانونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ضد المخالفين.