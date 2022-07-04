أول رحلة فى القطار الكهربائى.. معايشة من الداخل "بث مباشر"

كتب ــ سيد الخلفاوى

أجرى "اليوم السابع" أول رحلة فى القطار الكهربائى الخفيف lrt، الذى تم تشغيله تجريبيا وسيتم فتحه للجمهور خلال أيام، والذى افتتحه الرئيس السيسى أمس خلال افتتاحه محطة عدلى منصور التبادلية المركزية.

ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية )، يبلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة ، حيث أوضح وزير النقل أنه سينقل حوالي مليون راكب يومياً ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل المرحلة الأولي التي يتم افتتاحها اليوم بطول 70 كم وبعدد 12 محطة وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات مضيفا ان التنفيذ يتم بواسطة شركات مصرية / صينية وأن المشروع يشمل عدد 22 قطارا كل منها مكون من 6 عربات، كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة .

وأشار الوزير إلى أن الأعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائي الخفيف LRT تبلغ 15 عمل صناعي ( 7 كوبري مسار و 3 نفق مسار و 4 كوبري سيارات و 1 نفق سيارات)، وأكد الوزير، أن الهدف من مشروع القطار الكهربائي الخفيف ( LRT ) هو خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، وأن المشروع يحقق وفر في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً، لافتا إلى أن القطار الكهربائي الخفيف LRT يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية ومع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية.