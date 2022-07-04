أوكرانيا: يجب استثمار 25 مليار يورو لتحسين البيئة وترميم البنية التحتية

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكراني رسلان ستريليتس، ضرورة استثمار 25 مليار يورو لتحسين البيئة وترميم البنية التحتية في بلاده، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكراني، إنه في الوقت الحالي، ونتيجة للعملية العسكرية الخاصة، فقدت أوكرانيا السيطرة على أكثر من 3 ملايين هكتار من مناطق الغابات، وكذلك حوالي 40 حقلا لإنتاج النفط، موضحا أنه من أجل استعادة الحياة البرية في أوكرانيا، واستعادة البنية التحتية وتحسينها، هناك حاجة إلى استثمارات تزيد عن 25 مليار يورو.

ولفت وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكراني إلى أن الشركاء الدوليين يمكنهم بالفعل الاستثمار في مشاريع لاستعادة أوكرانيا، وخلق فرص متساوية لكييف كشريك أوروبي في مجال التمويل والمعرفة والوصول إلى التقنيات والأسواق، والدول الغربية يمكنها تقديم مساعدات مالية ومادية لإزالة الألغام من أراضي أوكرانيا والتخلص من مخلفات الحرب.