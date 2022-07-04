أوامر بإخلاء آلاف المنازل بسبب الفيضانات فى أستراليا

وكالات الأنباء

أمرت خدمات الطوارئ الأستراليّة آلاف الأشخاص فى سيدنى بإخلاء منازلهم، اليوم الاثنين، بعد أن غمرت الأنهار الفائضة مساحات شاسعة من الأراضى فيما تسبّب أكبر سدّ فى المدينة بتشكّيل سيول.

وفى اليوم الثالث من الأمطار الغزيرة التى هطلت على الساحل الشرقى، قال رجال الإنقاذ، إنّهم أنقذوا حوالى 20 شخصاً خلال الساعات الـ12 الماضية، كثير منهم حوصِروا داخل سيّارات على طُرق اجتاحتها الفيضانات فى نيو ساوث ويلز، وفقا لموقع "الشرق".



وتتأثّر أستراليا بالأشكال الحادّة لتغيّر المناخ، إذ تتعرّض بانتظام لموجات جفاف وحرائق غابات مدمّرة، فضلاً عن فيضانات متكرّرة تزداد شدّتها على نحو متزايد.



وقال آشلى سوليفان، المسؤول فى خدمات الطوارئ بالولاية، إنّ نحو 32 ألف شخص تلقّوا أوامر بالإخلاء أو تحذيرات فى نيو ساوث ويلز.



وذكر أنّ المياه في بعض المناطق قد تتجاوز المستويات التي وصلت إليها خلال كوارث الفيضانات المميتة التي تعرّض لها الساحل الشرقي لأستراليا فى العامين الماضيين. ولقي أكثر من 20 شخصاً حتفهم في مارس هذا العام بسبب فيضانات وسيول جرفت السيّارات في الطُرق.



وحوّلت مياه الأنهار ذات اللون البنّي، صباح الاثنين، مساحة كبيرة من الأراضي إلى بحيرة في ضاحية كامدن، جنوب غربي سيدني. وأظهرت لقطات تلفزيونيّة طرقًا اختفت تحت الماء، ومنزلا متنقّلا واحداً على الأقل مقلوبا على جانبه.



وتدفّقت كمّيات كبيرة من المياه من سدّ واراجامبا الأحد. يقع السد الضخم في الضواحي الغربيّة لسيدني ويوفّر معظم مياه الشرب في المدينة.