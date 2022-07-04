أفادت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، بأنه سيتم تعيين "أوليفييه فيران" وزير العلاقات مع البرلمان فى منصب الناطق الرسمى باسم الحكومة الفرنسية خلفا لـ " أوليفيا جريجوار" التى تبلغ 43 عاما.
من جانبها ذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم - أن "أوليفيا جريجوار" ستشغل منصب وزيرة منتدبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف والسياحة في فرنسا، ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء في فرنسا اجتماع في وقت لاحق اليوم الاثنين، في قصر الإليزيه.
يذكر أن التعديل الوزاري يأتي بعد مرور أسبوعين من الانتخابات التشريعية الأخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة