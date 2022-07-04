من جانبها ذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم - أن "أوليفيا جريجوار" ستشغل منصب وزيرة منتدبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف والسياحة في فرنسا، ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء في فرنسا اجتماع في وقت لاحق اليوم الاثنين، في قصر الإليزيه.

يذكر أن التعديل الوزاري يأتي بعد مرور أسبوعين من الانتخابات التشريعية الأخيرة.