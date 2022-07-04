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أسرة شيماء جمال تكشف سر وصية كتبت بخط يدها قبل الجريمة.. صور

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:29 م
أسرة شيماء جمال تكشف سر وصية كتبت بخط يدها قبل الجريمة.. صور جنازة الإعلامية شيماء جمال
كتب عبد الله محمود ـ محمد أبو ضيف

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قالت والدة الإعلامية جمال إن ابنتها المقتولة على يد زوجها كتبت وصية بخط يديها قبل الحادث، وحتى الآن لم يتم العثور على هذه الوصية، مؤكدة أن الجريمة أبعد من خوف المتهم من معرفة زوجته الأولى بزواجه الثانى من المجنى عليها، وهناك أسرار سنكشفها خلال الفترة المقبلة.
 
وأدت أسرة الإعلامية شيماء جمال صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد السيدة نفيسة تمهيدا لدفنها وذلك بعد استلام جثمانها، حيث انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.
 
وأصدرت النيابة العامة تصريحا بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.
 
جنازة الإعلامية شيماء جمال (1)
جنازة الإعلامية شيماء جمال (1)

جنازة الإعلامية شيماء جمال (2)
جنازة الإعلامية شيماء جمال (2)

جنازة الإعلامية شيماء جمال (3)
جنازة الإعلامية شيماء جمال (3)

جنازة الإعلامية شيماء جمال (4)
جنازة الإعلامية شيماء جمال (4)

جنازة الإعلامية شيماء جمال (5)
جنازة الإعلامية شيماء جمال (5)

جنازة الإعلامية شيماء جمال (6)
جنازة الإعلامية شيماء جمال (6)

جنازة الإعلامية شيماء جمال (7)
جنازة الإعلامية شيماء جمال (7)

جنازة الإعلامية شيماء جمال (8)
جنازة الإعلامية شيماء جمال (8)

جنازة الإعلامية شيماء جمال (9)
جنازة الإعلامية شيماء جمال (9)

جنازة الإعلامية شيماء جمال (10)
جنازة الإعلامية شيماء جمال (10)

 


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