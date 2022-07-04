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أسرة شيماء جمال: أجلنا العزاء لحين الحكم على المتهم ونثق فى دولة القانون

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:46 م
أسرة شيماء جمال: أجلنا العزاء لحين الحكم على المتهم ونثق فى دولة القانون شيماء جمال - أرشيفية
كتب عبد الله محمود ـ أحمد الجعفرى

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قالت والدة الإعلامية شيماء جمال، أثناء دفن ابنتها المقتولة على يد زوجها، إن العائلة قررت عدم إقامة عزاء لها، لحين انتهاء القضية وصدور حكم على المتهم، مؤكده أنها تثق في دولة القانون، والدليل على ذلك سرعة ضبط الجاني.
 
وأدت أسرة الإعلامية شيماء جمال صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد السيدة نفيسة تمهيدا لدفنها وذلك بعد استلام جثمانها ، حيث انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.
 
وأصدرت النيابة العامة تصريح بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.

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