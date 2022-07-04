أخبار مصر.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ7 مليارات دولار

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تسجيل أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة.
أسامة ربيع: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ7 مليارات دولار
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، فى بيان صحفى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين
والتجارة الداخلية، أنه تم زياردة ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية إلى 120 طن يومياً، كما يتم طرح أيضا أكثر من 40 طن لحوم برازيلي مجمدة يوميا بالمجمعات الاستهلاكية مع سعر اللحوم المجمدة، من 90 إلى 85 جنيها للكيلو الواحد.
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة تستمر لنهاية الأسبوع وارتفاع بنسب الرطوبة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية
، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى.
بعثة الحج المصرية: انتهاء تفويج جميع حجاج القرعة إلى مكة المكرمة
اكتمل وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، بإجمالي 6 آلاف و425 حاجا، وتم اليوم تفويج آخر فوج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وضم 524 حاجا وحاجة، بعد أن قضوا 5 أيام بجوار الرسول الكريم.
5.4 مليون أسرة أولى بالرعاية استفادت من مشروع صكوك الأضاحى.. إنفوجراف
يعد مشروعا صكوك الأضاحي والإطعام من أهم المشروعات الخدمية والاجتماعية التي تحقق التكافل المجتمعي والأهداف الاستراتيجية للدولة في التوسع في نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الحرص على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في كافة المحافظات، وتقديمها لهم بجودة عالية وصورة كريمة، وذلك عبر منظومة شفافة وواضحة لعملية الشراء والذبح والتوزيع، الأمر الذي يعزز من العمل الخيري والإنساني ويرسخ قيم التكافل والتعاون والترابط داخل المجتمع المصري.
التموين: مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى لـ 6 أشهر
كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم يكفى لما يقرب من 6.5 أشهر ومعدل الاستهلاك الشهرى من الأقماح يصل لـ 750 ألف طن.
"الصحة" تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا لـ 6.9%
كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
والسكان، عن الأسباب التى تقف وراء الارتفاع الخاص بمعدلات الإصابة بكورونا لـ 6.9% .
هيئة التعاونيات تطرح قطع أراضى لإنشاء مستشفيات ومولات تجارية للبيع بالمزاد
أعلن الدكتور حسام رزق ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح قطع أراض في عدة مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.
الصحة: لقاح كورونا يقلل من فرص العدوى بالفيروس ويحمى من شدة الأعراض
قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا يقلل من فرص العدوى بالفيروس كما يقلل من شدة الأعراض حال الاصابة بالمرض.
"التموين" تعلن زيادة ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى
وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة ضخ اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
بابا الفاتيكان يجدد دعوته: أرغب في زيارة موسكو وكييف ومستعد للقاء بوتين
جدد بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس دعوته للقاء الرئيس الروسي فلادمير بوتين ، وزيارة روسيا وأوكرانيا في محاولة لوقف الحرب الدائرة منذ 24 فبراير الماضي ، وذلك في تصريحات أدلي بها علي هامش رحلته التي يجريها إلى كندا.
البيئة: حجم المخلفات الأفريقية سنويا 250 مليون طن وستتضاعف 4 مرات بحلول 2050
قالت وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه يتم توليد حوالى 250 مليون طن من المخلفات فى أفريقيا سنوياً وبحلول عام 2050 ستتضاعف كمية المخلفات إلى حوالى 4 أضعاف، موضحة أنه لفهم الوضع الراهن لقطاع إدارة المخلفات فى أفريقيا، سيتم تحديد الممارسات الخاصة بإدارة المخلفات فى الدول الأفريقية .
طقس شديد الحرارة بالقاهرة وشبورة على الطرق.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة
على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
الزمالك يُحيل طارق حامد للشئون القانونية بعد انتهاء تحقيق طبيب الفريق
قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، إحالة طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول للتحقيق معه من قبل الشئون القانونية بالنادى، على خلفية سفره إلى ألمانيا وإسبانيا لأكثر من 50 يومًا، بداعى العلاج من إصابة فى وتر الركبة.
أسرة شيماء جمال تؤدي صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة
أدى أقارب وأسرة الإعلامية شيماء جمال صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة، وسط حالة من الحزن والألم تعتصر القلوب، حزنا عليها.
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