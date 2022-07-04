أخبار مصر.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ7 مليارات دولار

اكتمل وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، بإجمالي 6 آلاف و425 حاجا، وتم اليوم تفويج آخر فوج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وضم 524 حاجا وحاجة، بعد أن قضوا 5 أيام بجوار الرسول الكريم.

5.4 مليون أسرة أولى بالرعاية استفادت من مشروع صكوك الأضاحى.. إنفوجراف

يعد مشروعا صكوك الأضاحي والإطعام من أهم المشروعات الخدمية والاجتماعية التي تحقق التكافل المجتمعي والأهداف الاستراتيجية للدولة في التوسع في نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الحرص على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في كافة المحافظات، وتقديمها لهم بجودة عالية وصورة كريمة، وذلك عبر منظومة شفافة وواضحة لعملية الشراء والذبح والتوزيع، الأمر الذي يعزز من العمل الخيري والإنساني ويرسخ قيم التكافل والتعاون والترابط داخل المجتمع المصري.

التموين: مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى لـ 6 أشهر

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم يكفى لما يقرب من 6.5 أشهر ومعدل الاستهلاك الشهرى من الأقماح يصل لـ 750 ألف طن. "الصحة" تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا لـ 6.9% كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الأسباب التى تقف وراء الارتفاع الخاص بمعدلات الإصابة بكورونا لـ 6.9% .

هيئة التعاونيات تطرح قطع أراضى لإنشاء مستشفيات ومولات تجارية للبيع بالمزاد

أعلن الدكتور حسام رزق ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح قطع أراض في عدة مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.

الصحة: لقاح كورونا يقلل من فرص العدوى بالفيروس ويحمى من شدة الأعراض

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا يقلل من فرص العدوى بالفيروس كما يقلل من شدة الأعراض حال الاصابة بالمرض. "التموين" تعلن زيادة ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة ضخ اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

بابا الفاتيكان يجدد دعوته: أرغب في زيارة موسكو وكييف ومستعد للقاء بوتين