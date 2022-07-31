وكيل "شباب ورياضة الغربية" يهنئ أول مصري وبطل نادي 23 يوليو لفوزه ببطولة UFC

الغربيــــة عادل ضرة

قدم يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، التهنئة للبطل حمدي عبد الوهاب بطل المصارعة بنادي 23 يوليو برئاسة المحاسب إسلام سليمان رئيس مجلس إدارة 23 يوليو والذي حقق نجاح ساحق بانضمامه إلي منظمة ufc العالمية ويعتبر أول مصري في تاريخ الـ UFC يرفع راية الوطن.

حمدي عبد الوهاب بطل المصارعه الأولمبي وصاحب فضيه اولمبياد سنغافورة 2010 واولمبياد ريو دي جانيرو 2016، تم انضمامه في منظمة الـ UFC العالمية كأول مصري في تاريخ الUFC

وجه الديب الشكر لجميع الابطال المحققة مراكز متقدمة بالبطولات العالمية كما حثهم على مواصلة النجاحات وتحقيق أعلى المراكز كما عبر عن سعادته الكبيرة بالإنجازات الرياضية الرائعة للفرق الرياضية في مختلف الألعاب و التقدم الكبير في مستوى الفرق الرياضية بالأندية المختلفة بقطاع الشباب والرياضة بالغربية.