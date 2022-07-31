اليوم السابع
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وزير المالية الألماني يطالب بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز

الأحد، 31 يوليه 2022 01:54 م
وزير المالية الألماني يطالب بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز انابيب الغاز
كتبت: هناء أبو العز

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طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز لتفادي اندلاع أزمة جديدة في اقتصاد البلاد.
 
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال زعيم الحزب الديمقراطي الحر: يجب أن نعمل على منع حدوث أزمة كهرباء إضافة إلى أزمة الغاز، و لهذا السبب ينبغي عدم المضي قدما في إنتاج الكهرباء بالشكل الذي يحدث به الآن.
 
وفي إشارة إلى وزير الاقتصاد روبرت هابيك، قال ليندنر إن هابيك لديه التفويض القانوني ليمنع ذلك.
 
وأشار ليندنر إلى أن هناك الكثير من الأمور التي تدعو إلى عدم إغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والصديقة للمناخ، بل تدعو إلى تمديد استخدامها إلى 2024 إذا لزم الأمر.
 
وتستعد ألمانيا لأزمة طاقة حيث يحاول الاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية وسط مواجهة بشأن عملية روسيا العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
 

وزير مالية المانيا

انتاج الكهرباء

ازمة الطاقة

الغاز

المناخ



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