وحدات سكنية للمواطنين ملحقة بحظائر للمواشى ضمن "حياة كريمة" بقنا

قنا صابر سعيد

واصلت مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا، أعمالها في المشروعات المتنوعة خاصة في مجال الإسكان الاجتماعي، حيث يتم تشييد أول وحدات سكنية على الطابع الريفي بقرية أبو مناع شرق لتلحق بكل وحدة، حظيرة لتربية الماشية، لتلبية متطلبات المستهدفين من المزارعين ومربي الماشية، بقرية أبو مناع شرق، بالوحدة المحلية لمجلس قروي أبو مناع غرب بدشنا.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إن نسبة الانشاءات في العمارات السكنية التي يتم أنشاؤها حاليا بقرية أبو مناع شرق، بلغت 75 بالمئة، ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مركز دشنا.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن الوحدات السكنية يتم تشييدها على مساحة 4200 متر مربع، بواقع 4 عمارات، مكونة من 4 طوابق في كل طابق وحدتين سكنيتين على مساحة 90 مترًا، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ وصلت 75% من الإنشاءات، والتي من المستهدف تسليمها على التشطيب النهائي أو كما يقال "على المفتاح".

وأشار جيلاني، إلى أن الجميل في تلك العمارات السكنية الجديدة، والتي اتبعتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هي أن تواكب البيئة الريفية التي تم إنشاء العمارات فيها، حيث تم الحاق حظيرة مواشي لكل وحدة سكنية لتربية الماشية فيها.

وأكد جيلاني، أن الوحدات السكنية والحظائر الملحقة بها، تم مراعاة البيئة الريفية والطبيعة المتعلقة بتربية الحيوانات، لعدم عزوف المواطنين المستحقين منها، أو تضررهم من الانتقال من مسكنه، خاصة وأن البيئة التي شيدت فيها العمارات، تستهدف المواطنين من أهالي القرية المزارعين ومربو الماشية والأغنام.