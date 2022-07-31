واشنطن: التوصل لحل بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية يمكن أن يتحقق بالتفاوض

أ.ش.أ

أكدت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، أن التوصل إلى حل بين لبنان وإسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية يعد أمرا ضروريا لا يمكن تحقيقه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية.