اليوم السابع
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نقابة العاملين بالبنوك: تطوير برامج المرأة العاملة والتواصل مع المجلس القومى

الأحد، 31 يوليه 2022 02:16 م
نقابة العاملين بالبنوك: تطوير برامج المرأة العاملة والتواصل مع المجلس القومى النائبة سولاف درويش
كتبت ــ آية دعبس

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أكدت النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية على أهمية استخدام الحوار التفاوضى لحل المشكلات التى تواجه العاملين وآليات سير العمل، مشددة على أن العضو النقابي يجب أن يتحلى بالحكمة فى تعاملاته مع الإدارة مستخدما أدواته التفاوضية القائمة على التشريعات واللوائح الفنية والنوعية.
 
وأعلنت خلال اجتماعها الثاني مع رؤساء اللجان النقابية للعاملين بالبنوك التجارية والاستثمارية عن تنفيذ برامج للتثقيف تستهدف تنمية القدرات ورفع كفاءة الأداء لجميع الكوادر النقابية المنتخبة التى ارتفعت نسبتها نحو 60% معظمهم من الشباب والمرأة العاملة مع سرعة إنشاء صفحة للتواصل الاجتماعى، كما سيتم عقد لقاءات مع رؤساء البنوك وفى مقدمتهم طارق عامر محافظ البنك المركزى.
 
وأشارت سولاف فى الاجتماع الذي حضره هيئة مكتب النقابة العامة إلى ضرورة التوسع فى الخدمات المباشرة للعاملين عن طريق دراسة انشاء مشروع للعلاج وصندوق للمعاش التكميلي والكوارث، وفى مجال رعاية أبناء العاملين أعضاء اللجان النقابية على إنشاء مدرسة كروية عن طريق الاستفادة من مكونات نادى طلعت حرب ونادى البنك الأهلى.
 
والتأكيد على تطوير نشاط المرأة العاملة بالنقابة العامة بجميع قطاعات العمل المصرفي والتاميني والاجتماعى والإعداد لعقد لقاء مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بجانب المشاركة فى المؤتمر القومى للمرأة المصرية.
 
 
 

نقابة البنوك

نقابة العاملين بالبنوك

سولاف درويش

المجلس القومى للمراة



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