نقابة العاملين بالبنوك: لجان فنية لتحسين الأداء ورعاية الكوادر النسائية

كتبت ـ آية دعبس

عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية أول اجتماع للدورة النقابية الجديدة، برئاسة النائبة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة المنتخبة، كأول سيدة تتولى هذا المنصب والتى تشغل منصب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واستعرض المجلس خطة العمل المستقبلية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التى تقدم للعاملين وأسرهم خلال الأربع سنوات القادمة بجانب المشاركة في الحوار الوطني القائم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يحقق الاستقرار والقضاء على الأفكار الهدامة.

جدد ممثلو العاملين بقطاعات العمل المصرفي والتأمينى والاجتماعي في اجتماعهم الأول بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة تأييدهم ومبايعتهم المطلقة للقيادة السياسية صاحبة الإنجازات الوطنية الناجزة التى تحققت بعد ثورة 30 يونيو 2013 والتى جاءت امتدادا لثورة يوليو التى تحتفل بها مصر والشعوب العربية والأفريقية.

أكد ممثلو العاملين في رسالتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأنهم سيواصلون العمل والجهد لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أجل إقامة الجمهورية الجديدة عن طريق العمل في كافة المحاور والاتجاهات البناءة.

وأعلنت النائب سولاف درويش، أن خطة نشاط النقابة العامة سيتم تنفيذها فورا من خلال عقد سلسلة من اجتماعات اللجان النقابية النوعية وتكون البداية مع اللجان النقابية بالبنوك التجارية والاستثمارية يليها قطاع التأمينات والمعاشات وقطاع شركات التأمين وذلك للتعرف على سير العمل بهذه القطاعات النوعية تمهيدا لإعداد تقارير لعرضها على المسئولين في مقدمتهم اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزراء المالية وقطاع الأعمال العام والضمان الاجتماعي ورؤساء البنوك، مشيرة إلى أن الهدف هو توفير الأمان الوظيفي داخل مواقع العمل الاقتصادي والاجتماعي الداعم لنهضة مصر التنموية الشاملة.