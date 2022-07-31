"مكافحة المخدرات" تضبط عاطلا بحوزته 50 طربة حشيش في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بناحية قرية روافع القصير بدائرة مركز سوهاج وبحوزته 50 طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض وذلك قبل ترويجها بدائرة المركز جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل يقيم بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج بجلب كمية من مخدر الحشيش تمهيدا لترويجها على العملاء متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة سوهاج وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج

وقد كشفت التحريات الأولية قيام ا . م . ع وشهرته شاذلى عاطل ويقيم بدائرة مركز سوهاج بجلب كمية من مخدر الحشيش ماركة بسكوته وأنه يقوم ببعض العملاء من أجل ترويجها وتوزيعها عليهم بقصد الإتجار وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من وراء تلك التجارة الغير مشروعة والمجرمة قانونا

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج أسفرت عن ضبط المتحرى عنه بداخل مسكنه بدائرة المركز وبحوزته 50 طربة من مخدر الحشيش بإجمالى 5 كيلو جرامات تقريبا ومبلغ مالى 2500 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض عبارة عن مطواه.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والتقطيع للمواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.