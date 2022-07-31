مصرع طالب وإصابة آخر فى انقلاب سيارتهما داخل ترعة أمام قرية الدير بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، انقلاب سيارة فى ترعة أمام قرية الدير مما أسفر عن مصرع طالب وإصابة آخر، وتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى طيب التخصصى بإسنا، والمصاب للمستشفى لتلقي الفحوصات الطبية اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة أمام قرية الدير بمدينة إسنا، والتى تحمل أرقام "9398" وذلك إثر تصادمها فى عمود إنارة وسقطت فى منتصف الترعة، مما أسفر عن وفاة الشاب "م.ع" طالب بالفرقة الرابعة بإحدي الكليات، وإصابة "ع.ح" بكدمات وجروح وتم نقله من قبل رجال الإسعاف إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا حادثي غرق فى مدينة إسنا لشاب وطفل وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وذلك لحين التصريح بدفن جثمانيهما وتسليمهما لذويهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبداية الواقعة الأولى كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بغرق شاب خلال السباحة في نهر النيل فى شارع البحر بإسنا، ويدعى "محمد.أ.ع"، 30 سنة عامل فى مطعم كشري بإسنا ومقيم بكفر الشيخ، وتم وضع جثمان الشاب فى مشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، أما الحادث الثاني فشهدت ترعة قرية طفنيس بمدينة إسنا، غرق طفل يدعى "شهاب.ع.أ" 7 سنوات، وتم استخراج جثمانه ووضعه فى مشرحة المستشفى وصرحت النيابة لأسرته بتسليمه ودفنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.