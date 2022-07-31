مصرع شخص غرقا بسبب انقلاب سيارة في ترعة النصر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي أمين شرطة مصرعه غرقا، إثر انقلاب سيارة بإحدى الترع التابعة لمركز النوبارية في البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجده. وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بترعة النصر على طريق البنجر دائرة مركز النوبارية.

وأسفر الحادث عن مصرع "ع. م .ج" 45سنة أمين شرطة، مقيم مركز دمنهور بالبحيرة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.