اليوم السابع
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محمد الأحمدى: المكتبة الإسلامية للبابا شنودة ترسخ لفكرة الاطلاع على الدين من جوهره

الأحد، 31 يوليه 2022 01:23 ص
محمد الأحمدى: المكتبة الإسلامية للبابا شنودة ترسخ لفكرة الاطلاع على الدين من جوهره الزميل محمد الأحمدى
كتب: سيد الخلفاوى

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قال محمد الأحمدى مسئول الملف القبطى باليوم السابع إن تحقيق المكتبة الإسلامية لقداسة البابا شنودة الثالث التي كشفها "اليوم السابع" وسط آراء كثيرة من جانب الكهنة والقساوسة حتى الوصول إليها فى المركز الثقافى الأرثوذكسى، مؤكدا أنها تضم العديد من كتب الجغرافيا والتاريخ والطب وكتب غزيرة عن اللاهوت وعن القداسات والأعياد القبطية، فقداسة البابا ألف أكثر من 134 كتابا وقصيدة شعرية. 
وأوضح خلال مقابلته مع برنامج "مساء الخير" المذاع على قناة "مى سات" أن هناك أئمة ومشايخ من الأزهر الشريف عبروا عن سعادتهم الكبيرة من اكتشاف المكتبة، الأمر الذى يرسخ إلى فكرة التسامح مع الآخر والثقافة والحكم على الدين من جوهر الدين وليس من تصرفات الأشخاص. 
وتابع أن اكتشاف المكتبة أحدث حالة من الانبهار لدى الأقباط قبل المسلمين وبخاصة عدد من المفكرين فى دار الكتاب المقدس الذين أبدوا شكرهم لتوثيق هذه الحدث أن أهم رمز كنسى في مصر لديه مكتبة إسلامية بهذا الحجم. 
وأوضح أن فكرة تقبل الآخر لا تعتبر قاصرة على رجال الدين فقط ولكن هناك دورا مهما لوزارة التربية والتعليم في المناهج التعليمية وإعداد الأجيال المقبلة وعلى وزارة الشباب والرياضة والتي تعد الشباب في المعسكرات والندوات ففكرة تقبل الآخر عبارة عن منظومة كبيرة متكاملة وليس قاصرة على المؤسسات الدينية فقط.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا شنوده الثالث

البابا تواضروس الثانى

المكتبه الاسلاميه للبابا شنوده



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