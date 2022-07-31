محافظ قنا يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد خطة إقامة المشروعات التنموية

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اللواء مهندس شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة سبل التعاون لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية على أرض المحافظة، وبحث سبل تعظيم موارد المحافظة ومشروعاتها في مختلف القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام، ومحمد صلاح ابوكريشة، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام الدين إبراهيم، رئيس الادارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بالهيئة، والمهندس محمد عوض السباعي، مدير عام متابعة المشروعات بالهيئة، والمهندسة رحاب فايز، مدير عام المكتب الفني بالهيئة وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة.

استعرض محافظ قنا، مقومات التنمية بمراكز ومدن المحافظة، والفرص الاستثمارية المتاحة وأهم ما تتميز به المحافظة من مقومات بشرية وطبيعية وكذا المشروعات المتعثرة التابعة لشركات القطاع الخاص والتى تحتاج الى دعم و تطوير، فضلا عن المشروعات الانتاجية التابعة للمحافظة والتى تحتاج إلى رفع كفاءة، مؤكدا على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، لتحقيق التكامل والهدف الاستراتيجي للدولة خاصة في ظل تنفيذ المحافظة للعديد من المبادرات والمشروعات في جميع القطاعات الخدمية والتنموية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأعلن رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن البدء في دراسة إقامة ودعم مشروعات تنموية بمحافظة قنا وعلى رأسها مشروع مجمع للحرف اليدوية، وذلك ضمن برامج الهيئة لتنمية محافظات الصعيد لتوفير فرص عمل للشباب واستغلال خبراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مشيدًا بجهود التنمية في المحافظة والخطوات الجادة التي يجرى تنفيذها لتنمية القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري.