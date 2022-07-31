اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 01:56 م
أكرم القصاص
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بعد تخطى المستهدف بــ272 طن..

محافظ بنى سويف: اقتصار استلام القمح على صوامع سدس تزامنا مع قرب انتهاء الموسم

الأحد، 31 يوليه 2022 01:43 م
محافظ بنى سويف: اقتصار استلام القمح على صوامع سدس تزامنا مع قرب انتهاء الموسم الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بالصوامع والشون منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم قد وصل إلى  230 ألفا و272 طنا بنسبة زادت عن 100.11% من المستهدف توريده بنهاية الموسم والمقدر بـ 230 ألف طن، مشيراً  إلى انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح في موقع واحد بمجمع صوامع سدس ، بعد غلق كافة المواقع على مستوى المحافظة، لامتلاء سعتها التخزينية ، ومع قرب الإعلان عن غلق باب التوريد وانتهاء الموسم ، خاصة بعد تخطى المستهدف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ، بشأن سير العمل بمنظومة توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح المحلية ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

من جانبه أشار "وصفي" إلى انتظام العمل بصوامع سدس، والتي  تم فيها مراعاة البعد المكاني للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد ، مشيرا إلى الانخفاض التدريجي الكبير في معدل الكميات الموردة ،خاصة بعد الوصول للمستهدف وتحقيق زيادة 272 طنا حتى الآن فوق الكميات المستهدف توريدها بنهاية الموسم، انتظاراً لصدور قرار وزارة التموين بغلق باب التوريد وإعلان ختام الموسم.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة تزيد عن 128 ألفا و600 فداناً ، فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،  وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.

 


القمح

توريد القمح

شون وصوامع القمح ببنى سويف

اخبار مصر

محافظ بنى سويف



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