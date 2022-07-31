محافظ المنوفية يقدم التهنئة لمدير الأمن الجديد

المنوفية - فريق المحافظات

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، التهنئة للواء حازم عبد الحميد على توليه مهام منصبه الجديد مساعداً لوزير الداخلية - مديراً لأمن المنوفية، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر مديرية الأمن، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة .

وأكد محافظ المنوفية، أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية من أجل إعلاء رفعة وطننا الغالى، لافتا إلى أهمية الدور الحيوى والهام لرجال الشرطة فى تحقيق الانضباط والعمل على تطبيق القانون وحفظ الأمن واستقرار البلاد، وذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك ومناقشة خطة الانضباط الأمني بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتوفير جو من الأمن والأمان.

ومن جانبه، أعرب مدير أمن المنوفية عن خالص سعادته وتقديره لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدا فخره واعتزازه بالعمل بمحافظة المنوفية وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية، ومشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانضباط الأمنى حفاظاً على أمن وسلامة شعب المحافظة.