محافظ الغربية: 100 مشروع لـ"حياة كريمة" بتكلفة إجمالية 4.5 مليار جنيه

الغربية مصطفى عادل

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مؤسسة الجمهورية مؤتمرها ومعرضها الثاني تحت عنوان "مصر- السيسي... الطريق للجمهورية الجديدة" في نسخته الثانية والمقام بمركز المنارة بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ولفيف من كبار وقيادات الدولة المصرية.

وأضاف أن المبادرة تنفذ حالياً 100 مشروع بتكلفة إجمالية تخطت 4.5 مليارات جنيه، داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى، حيث تستمر الأعمال ليلاً ونهاراً داخل كافة المواقع في 24 قطاعا، تم نهو 430 مشروعا منها وجار العمل في الباقي بنسبة تنفيذ تخطت الـ 65 %.

وأشار رحمي أن شهدت محافظة الغربية على مدار السنوات الماضية نقلة نوعية وطفرة هائلة من خلال تنفيذ عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية في كافة القطاعات، والتي تعكس خطة الدولة ورؤيتها المستدامة، والتي جعلت من أولوياتها بناء الإنسان المصري ورفع العبء عن كاهله حتى ينعم بحياة كريمة ولائقة، وما زال العمل مستمراً للعبور إلى مستقبل مشرق وبناء جمهورية جديدة يسودها الاستقرار والرخاء تحت قيادة محبة وحكيمة وواعية.

وخلال الجلسة الخاصة بحياة كريمة والتي حضرها وزراء التنمية المحلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، ومحافظي اللواء أسيوط، مطروح، وأسوان، وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير للقائمين على مؤسسة دار التحرير وجريدة الجمهورية، لدورهم البارز في نقل الحقيقة باحترافية، وتوثيقهم لما يتم إنجازه من آلاف المشروعات في مختلف القطاعات، والتي تتم في الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حتى ينعم كل مصري ومصرية بالحياة الكريمة.

وأوضح المحافظ خلال كلمته أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، هي الحل الأمثل لحل كافة المشاكل في القرى والعزب والنجوع، فعبقرية تلك المبادرة لا تكمن فقط في الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها، ولكن أيضا في بناء الإنسان المصري وتنميته وتمكينه اقتصادياً واجتماعياً وحل مختلف المشاكل التي تواجه أهالينا في الريف، حيث تساهم المبادرة في حلول للعديد من المشاكل منها الهجرة غير الشرعية، التسرب من التعليم، البطالة، القضاء على الأمراض والأوبئة، رفع مستوى الوعي وغيرها من المشاكل المختلفة.

كما أوضح المحافظ أن المحافظة نظمت منذ بدء المبادرة 187 قافلة متنوعة (طبية، بيطرية، زراعية واجتماعية) استفاد منها 83680 مواطن، كما تم تنفيذ 25 قافلة استكتاب و500 فصل لمحو الأمية لعدد 13741 مواطنا، إلى جانب تنفيذ المجلس القومي للمرأة لعدد 214 ندوة وتدريب لخدمة 183594 مواطن من قرى زفتى، وتنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لعدد 661 فاعلية استفاد منها 402 ألف مواطن، مشيراً إلى دور التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات الاجتماعية لأكثر من 37 ألف أسرة.

وتابع الدكتور رحمي قائلاً إنه تم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج مشروعك ومديرية القوى العاملة لتنفيذ 2503 مشروعات بتكلفة 148 مليون جنيه منذ بدء المبادرة في زفتى، وفرت فرص عمل لعدد 8720 شابا وفتاة، إلى جانب تنفيذ 160 فاعلية لتأهيل الشباب لسوق العمل.

واختتم المحافظ كلمته بأننا مستمرون في تنفيذ كافة المشروعات وتقديم كافة المساعدات والمبادرات لأهالينا بمركز زفتى، حتى ينعم كل مصري ومصرية بالحياة الكريمة التي وعد بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن 1000 مشروع يتم تنفيذه بمركز زفتى في 24 قطاعا وهي 140 مشروعا في قطاع الصرف الصحي، 129 في قطاع مياه الشرب، 108 في قطاع الكهرباء، 55 في قطاع الغاز، 54 في قطاع الاتصالات، 83 في قطاع التربية والتعليم، 30 في قطاع الشباب والرياضة، 24 في قطاع الصحة، 8 في قطاع الإسعاف، 9 مجمعات خدمية، 9 مجمعات زراعية بيطرية، 34 في قطاع البريد 19 في قطاع الكباري، 11 في قطاع التضامن، 21 في قطاع المواقف والأسواق والحماية المدنية، 114 في قطاع الطرق، 3 في قطاع السكة الحديد، 27 في قطاع البريد، 9 في قطاع الشرطة، 48 في قطاع الاتصالات إلى جانب إنشاء 2 عمارة سكنية و9 مجمعات صناعية و 54 في قطاع السكن الكريم.