محافظ الغربية يتفقد المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير كورنيش طنطا فى مرحلتيه الخامسة والسادسة، والذى يعتبر أهم محور مرورى تم إنشاؤه على حدود مدينة طنطا بمحاذاة ترعة القاصد، بدءاً من الطريق الزراعى إلى مدخل طنطا الجنوبي، وصولاً إلى إستاد طنطا الرياضى وجامعة طنطا ومحور سبرباى المؤدى للمنطقة اللوجستية، حيث تمت متابعة الأعمال الجارية فى المرحلة الخامسة بداية من سكة المحلة وحتى كوبرى فاروق بطول 3 كم، حيث يتم تركيب الأرصفة والإنترلوك وأعمدة الإنارة الديكورية- ووضع أشجار الزينة، موجهاً بسرعة نهو الأعمال.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش الغفران والتى تمتد من كوبرى قحافة وحتى الداون تاون بطول 2 كم (700 متر ضمن تطوير العشوائيات و1300 متر ضمن الخطة الاستثمارية).

وأكد رحمى أن التطوير الجارى بالكورنيش حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لخلق متنزه جديد أمام أهالى طنطا وأن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضارى المتكامل الذى يليق بأهالى المحافظة، رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا و ممدوح النجار رئيس حى أول طنطا.