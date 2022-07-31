محافظ الإسكندرية: نعمل على إرجاع المحافظة كسابق عهدها فى ظل توجيهات الرئيس

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، احتفالية محافظة الإسكندرية بعيدها القومى الـ70، والمقامة بدار الأوبرا بمسرح سيد دوريش، حيث شهد الاحتفال الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وعدد من قناصل وسفراء الدول، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وفى كلمته؛ هنأ المحافظ الشعب السكندرى بكل قياداته الأمنية والتنفيذية بمناسبة العيد القومى لمدينة الإسكندرية الـ70، معربًا عن سعادته بتواجده اليوم وسط الجميع للاحتفال بالعيد القومى والذى يعد من أقوى وأعظم المناسبات التى تشهدها مدينة الإسكندرية.

ووجه الشريف الشكر والتقدير لجميع الحضور والمنظمين والمشاركين فى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة. وأكد أن المحافظة حرصت هذا العام على جعل الاحتفالات ذات مذاق خاص لإسعاد أهل الإسكندرية وزائريها.

وتحدث الشريف عن الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط معشوقة ومحبوبة الجميع فى جميع الحقب الزمنية. مؤكدًا أننا نعمل على إرجاع الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط وأن الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية مشروعات قومية كبرى، فى ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

شارك فى إحياء الحفل عدد من النجوم محبى مدينة الإسكندرية الذين ساهموا تطوعًا منهم فى إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم؛ كورال فريق جوانا الفريق الرسمى لمحافظة الإسكندرية، وفريق غنوة، والفنان أحمد شيبه، والشاعرة أميرة البيلي.