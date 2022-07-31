محافظ أسيوط يبحث سير العمل بمنظومة التقنين ويشدد على حماية أراضى الدولة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة استكمال جميع الإجراءات الخاصة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وسرعة الانتهاء من تحرير عقود التقنين لتسليمها للمستفيدين من المواطنين، بعد موافقة الجهات المعنية طبقا للقانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن جاء ذلك خلال لقاءه مع أحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة في حضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة.

وناقش محافظ أسيوط، خلال اللقاء، سير العمل في منظومة التقنين وكيفية التعامل مع الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، وشدد على سرعة الانتهاء من فحص طلبات التقنين المقدمة على مستوى المحافظة من خلال لجان المعاينة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة إجراءات إنهاء تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وطالب سعد بضرورة التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم تنفيذا لأحكام القانون مؤكدا على ضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة ،وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة مشيرًا إلى عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء مطالبًا بالاهتمام وسرعة التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين الذين على استعداد لإنهاء إجراءات التقنين والاستفادة من المزايا التحفيزية التي وضعتها المحافظة للتيسير عليهم وتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.

وشدد اللواء عصام سعد ،على ضرورة الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية في ذلك الشأن والتعامل بكل حسم مع أي محاولات للتعدي على أراضي أملاك الدولة بجميع ولايتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين منوها إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تعديات جديدة مؤكدًا أن الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون.