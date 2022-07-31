كيف تقى جلدك من مخاطر الإصابة بالفطريات؟

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن تسبب الالتهابات الجلدية الفطرية حكة ومزعجة ، لكنها نادرًا ما تكون خطيرة. تحدث العدوى الشائعة مثل قدم الرياضي وحكة اللعب والقوباء الحلقية بسبب الفطريات ويسهل الحصول عليها ونقلها. في الأشخاص الأصحاء ، عادة لا ينتشرون خارج سطح الجلد ، لذلك يسهل علاجهم. إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية ، فاتخذ خطوات لحماية نفسك من الالتهابات الفطرية، حسبما نشر موقع webmd

ومن الأعراض الشائعة التي يمكن تجنبها :

السعفة الفطرية:

يمكن أن تحدث هذه العدوى الفطرية البارزة ، الحمراء ، الدائرية ، المثير للحكة على الجسم أو فروة الرأس. أنت في خطر أكبر إذا لامست حيوانًا أليفًا أو شخصًا مصابًا بالسعفة أو بأشياء ملوثة. امنعها عن طريق الحفاظ على جسمك نظيفًا وجافًا. ينتشر بسهولة ، لذلك لا تشارك المناشف أو الأمشاط أو العناصر الشخصية الأخرى.

حكة وحرقان وتشقق وتقشير القدمين؟

قدم الرياضي هي شكل من أشكال السعفة التي تظهر عادة بين أصابع القدم. يمكن أن ينتشر عن طريق أرضيات غرفة خلع الملابس المبللة والمناشف والأحذية الملوثة. امنعيه من خلال ارتداء أحذية الاستحمام في صالة الألعاب الرياضية ، وغسل قدميك يوميًا ، وتجفيفهما جيدًا ، وارتداء جوارب نظيفة.

حكة اللعب

طفح جلدي أحمر مرتفع ومثير للحكة حول الفخذ يعني أنك ربما تعاني من حكة اللعب ، والتي يمكن أن تؤثر على الرجال والنساء. إنه نوع آخر من القوباء الحلقية ، ويمكن أن يكون ناتجًا عن التعرق والبيئة الرطبة التي تحدث غالبًا عن طريق المعدات الرياضية. يمكنك منع ذلك عن طريق الحفاظ على نظافة الفخذ وجفافه ، والتحول إلى ملابس وملابس داخلية جافة ونظيفة كل يوم ، وتجنب الملابس الضيقة.

فطريات الأظافر

قد تعني الأظافر الهشة والسميكة المتغيرة أن لديك فطريات الأظافر. يمكن أن يؤثر على أظافر اليدين والقدمين. امنع فطريات الأظافر عن طريق الحفاظ على نظافة اليدين والقدمين وجفافهما ، وارتداء الجوارب الجافة وتغييرها كثيرًا ، وارتداء الأحذية في حمام عام ، أو حمام سباحة ، أو غرفة خلع الملابس ، وعدم خدش الجلد المصاب ، مثل قدم الرياضي. ارتدِ أحذية عريضة الأصابع (حتى لا تتكدس أصابع القدم معًا) ولا تشارك قلامة الأظافر.

علاج الالتهابات الفطرية

العناية بملابس الجيم

غير ملابسك الرياضية بعد التمرين مباشرة. توفر معدات تفوح منه رائحة العرق مكانًا مثاليًا للفطريات والجراثيم الأخرى لتزدهر وتنمو. اغسل ملابس التمرين بعد كل استخدام. ارتدِ ملابس نظيفة قبل كل تمرين.

الالتهابات الفطرية: النظافة في المنزل

لمنع الالتهابات الفطرية من اتخاذ موطئ قدم في المنزل ، فإن أفضل دفاع لك هو الحفاظ على الجلد نظيفًا وجافًا. قم بتغيير الملابس الداخلية والجوارب يوميًا. اترك حذائك الرياضي يخرج من الهواء واغسله بانتظام. انزع حذائك في المنزل لتعريض قدميك للهواء.

نظافة الصالة الرياضية وغرف تبديل الملابس

لمحاربة الالتهابات الفطرية في صالة الألعاب الرياضية ، ارتدِ أحذية الاستحمام في غرفة تغيير الملابس وتجنب الجلوس على مقاعد مبللة. لا تشارك حصائر أو مناشف التمارين الرياضية. اغسل يديك قبل التمرين وبعده ، ولا تنس مسح معدات الصالة الرياضية قبل وبعد استخدامها.

على الرغم من بذل قصارى جهدك في الوقاية ، تعتقد أنك مصاب بعدوى فطرية. ماذا الآن؟ أولاً ، تحدث إلى طبيبك. يمكن أن تبدو مشاكل الجلد الأخرى إلى حد كبير مثل الالتهابات الفطرية ، ولكنها تتطلب علاجًا مختلفًا. بالنسبة للعدوى الخفيفة ، قد يكون الدواء الموضعي هو كل ما تحتاجه. قد تتطلب العدوى المستعصية عقاقير طبية عن طريق الفم.