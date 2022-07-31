كل ما تريد معرفته عن مزايا استخدام الغاز كوقـود للسيارات × 7 معلومات

تنفذ وزارة البترول برنامجاً طموحاً للتوسع فى نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وفيما يلى أهم مزايا تحويل السيارات للغاز الطبيعى.

1-نظيف يحافظ على البيئة وخال من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية ويعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

2-- آمــن فالغـاز الطبيعـى غيــر سـام واحتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

3- منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.

4- أسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــى مصممــــة وفقـــاً لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.

5- متوافر حيث تتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز الطبيعـى بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع.

6- اقتصادى فيحقيق عائد اقتصــادى لمالكــى السيــارات عند تحويـل سياراتهـم للعمل بالغـاز الطبيعى من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز الطبيعـى بدلاً من الوقـود السائـل.

7-فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالى 1275جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومى 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1650 جنيها شهرياً فى حالة استخدام بنزين "92"، يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالى 1913 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومى 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالى 2475جنيه شهرياً فى حالة استخدام بنزين "92"،ووفقًا لهذه البيانات، يتم استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.

يذكر أنه خلال السنوات الثمانى الماضية تم تحويل حوالى 233 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية أبريل 2022 إلى حوالى 437 ألف سيارة، وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 83 مليون متر مكعب خلال عام 2021/2022 وذلك نتيجة للإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود.