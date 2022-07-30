بتروتريد.. تشغيل وحدة معالجة المخلفات البترولية في ميناء شرم الشيخ

كتبت -مروة الغول

عقد الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول، اجتماعاً مع اللواء بحرى ”أيمن منصف“ رئيس الإدارة المركزية لميناء شرم الشيخ، والعميد بحرى باهر زويل مدير عام الميناء، وذلك لتشغيل واستغلال وحدة معالجة المخلفات البترولية بميناء شرم الشيخ، وإعادة هيكلتها وصيانتها على الوجه الأمثل.

يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين بتروتريد والهيئة، برئاسة اللواء مهندس محمد عبد الرحيم حميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

و تعمل الوحدة على إعادة تدوير المخلفات الهيدروكربونية ومعالجتها في إنتاج الوقود البديل و الاستغلال الاقتصادى الأمثل لكافة المخلفات الأخرى ، إضافة للتخلُّص الآمن من المخلفات التي لا يُمكن إعادة تدويرها.

و يُعد هذا التعاون إعمالاً للدور البيئي الذي تحرص عليه وزارة البترول برئاسة المهندس طارق المُلا وزير البترول الثروة المعدنية و الذي تقوم به شركة ” بتروتريد “ للحفاظ على البيئة البحرية من التلوث في ظل استراتجية الدولة ٢٠٣٠ و تحويل المواني المصرية إلى مواني خضراء.