غرق مسن بترعة ميت يزيد فى كفر الشيخ

لقى مسن مصرعه غرقاً فى بحر ميت يزيد بمحافظة كفر الشيخ، بمنطقة عزبة الصعايدة التابعة لدائرة مركز كفرالشيخ، وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الواقعة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بعثور أهالى عزبة الصعايدة التابعة لمركز كفر الشيخ على جثة طافية 60 عاما، بترعة ميت يزيد وتبين أنه غرق أثناء استحمامه بمنطقة مسير هربا من حرارة الجو وظهرت جثته بترعة ميت يزيد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، وتبين أنها ل"موسى. م. م "، 60 سنة.

وبسؤال أقاربه أفادوا أنه أثناء قيامه بالاستحمام بمنطقة مسير، لقى مصرعه غرقا داخل مياه الترعة، لعدم إجادته السباحة وحملت المياه الجثة لمكان العثور عليها بترعة ميت يزيد، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة.