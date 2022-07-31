غدا.. الصين تترأس دورة مجلس الأمن عن شهر أغسطس خلفا للبرازيل

كتبت: هند المغربي

تترأس دولة الصين رئاسة مجلس الأمن عن شهر أغسطس القادم خلفا لرئاسة البرازيل للمجلس الدولي خلال شهر يوليو.

ووفق الأمم المتحدة يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. ولدى مجلس الأمن 15 عضوا، وكل عضو لديه صوت واحد. بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات المجلس.

يأخذ مجلس الأمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني. ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية. وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض جزاءات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما.